الكرملين: منفتحون لعقد قمة بين بوتين وبايدن ... ولكن لا خطط محددة بعد

11:58 ص الإثنين 21 فبراير 2022
الكرملين: منفتحون لعقد قمة بين بوتين وبايدن ... ولكن لا خطط محددة بعد

الكرملين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ):

أعلن الكرملين أنه منفتح من حيث المبدأ على عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التوترات ذات الصلة بأوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول :"بالطبع لا نستبعد ذلك".

واستطرد بالقول إن بوتين وبايدن قد يقرران عقد لقاء مباشر أو محادثات هاتفية في أي وقت، ولكن "لا خطط محددة بهذا الشأن حتى الآن".

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن بايدن وبوتين وافقا من حيث المبدأ على عقد قمة ثنائية لمناقشة أزمة أوكرانيا، وذلك بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تحدث مرتين مع بوتين ومرة مع بايدن أمس. كما أعلن البيت الأبيض أن بايدن وافق "من حيث المبدأ" على عقد اجتماع.

الكرملين فلاديمير بوتين جو بايدن أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2009

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

2121

متعافون اليوم

469457

إجمالي الإصابات

23752

إجمالي الوفيات

400882

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..موجة جديدة للطقس السيئ.. الأرصاد تعلن موعدها وتفاصيلها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا