مدير الحماية المدنية الأسبق: تسرب الغاز قد يؤدي للوفاة في ساعة واحدة

أكد اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، أن علامات تسرب الغاز في المنزل تظهر تدريجيًا، مشيرًا إلى أن استشعار أي رائحة غاز يجب أن يُعامل على الفور كإنذار خطير يستدعي اتخاذ إجراءات سلامة فورية، موضحًا أن الكثيرين يستهينون بهذه العلامة البسيطة، بينما قد تكون بداية لحادث انفجار أو تسمم.

وقال عبدالقادر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على فضائية "النهار"، إن أهم إجراءات الوقاية تتمثل في الصيانة الدورية للأجهزة والمواسير عبر شركات متخصصة فقط.

وأضاف أن الاعتماد على صنايعي غير مؤهلين أو تعديلات غير مطابقة للمواصفات يُشكل خطرًا كبيرًا، محذرًا من استخدام خراطيم قديمة أو تشغيل الأنابيب مباشرة.

تابع أن التهوية الجيدة في الأماكن المغلقة التي تحتوي على أجهزة غاز تُعد ضرورية لمنع تراكم الغاز وتقليل مخاطر الاختناق أو الانفجار، مؤكدًا أن المدة التي قد تؤدي فيها استنشاق الغاز المسرب إلى الوفاة لا تتجاوز ساعة واحدة، مشيرًا إلى أن الشخص قد يشعر بدوخة في البداية لكنه يفقد القدرة على اتخاذ أي إجراء.

وأكد عبد القادر أن أي رائحة غاز يجب التعامل معها بحذر شديد، مشددًا على فتح الشبابيك والأبواب فورًا قبل محاولة تحديد المصدر، مع تجنب أي شرارة أو ولاعة، ومراقبة أجهزة الغاز بعناية.

وأوضح أن وضع الفويل أسفل مواقد الغاز يسد فتحات التهوية ويزيد من مخاطر الانفجار، داعيًا إلى الوقاية والتوعية المنزلية كأفضل وسيلة لتجنب الحوادث.