بعد يونيس ودودلي.. بريطانيا تتأهب لوصول العاصفة فرانكلين

لندن - (بي بي سي)

تتأهب بريطانيا لوصول العاصفة فرانكلين التي من المتوقع أن تضرب البلاد غدا الاثنين، بعد أن تركت العاصفة يونيس 1.4 مليون منزل بدون كهرباء.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا برتقاليا من الرياح في أيرلندا الشمالية صباح يوم الاثنين وتحذيرا أصفر لأجزاء أخرى من البلاد اعتبارا من يوم الأحد، من بينها تحذير أصفر من هطول أمطار قد تؤدي إلى فيضانات شمال غربي إنجلترا.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام من واحدة من أسوأ العواصف التي شهدتها بريطانيا منذ عقود، والتي تسببت بمقتل ثلاثة أشخاص، فيما لا يزال أكثر من 75 ألف منزل بدون كهرباء.

وفرانكلين هي العاصفة الثالثة التي تضرب بريطانيا في أسبوع، بعد العاصفة يونيس والعاصفة دودلي. وقد حذر مكتب الأرصاد الجوية من أن الرياح العاتية قد تتسبب في مزيد من انقطاعات التيار الكهربائي وتأخير النقل وإلحاق أضرار بالممتلكات.