بالفيديو.. عراك وضرب على الهواء مباشرةً بسبب أوكرانيا وروسيا

03:13 م الأحد 20 فبراير 2022
بالفيديو.. عراك وضرب على الهواء مباشرةً بسبب أوكرانيا وروسيا

جانب من المشاجرة

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(وكالات):

ضرب الصحفي الأوكراني يوري بوتوسوف، السياسي الأوكراني نيستور شوفريتش، على الهواء مباشرة، خلال البرنامج الحواري "حرية التعبير".

تم تخصيص الحلقة لتصعيد الصراع الأخير في دونباس، تمت دعوة ممثلين عن القوى السياسية الموالية لروسيا إلى الاستوديو.

في مرحلة ما، لم يستطع الصحفي يوري بوتوسوف، الذي كان من بين الضيوف، تحمل الأمر "استفزازات شوفريتش" حسب رأيه، مما أدى إلى اشتباك بالأيدي، بحسب ما ذكر موقع "dozor".

ضرب الصحفي الأوكراني أوكرانيا روسيا نيستور شوفريتش برنامج حرية التعبير

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