ماليزيا.. أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا بين أطفال دون الـ12 عامًا منذ يناير

كوالالمبور - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 50 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بين أطفال دون سن الـ12 عاما منذ شهر يناير الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم.

وقال المدير العام في قطاع الصحة، الدكتور نور هشام عبد الله، إنه من بين 50 ألفا و826 حالة تم تسجيلها بين الأطفال، كانت هناك 50 ألفا و674 حالة (أي بنسبة 7ر99%)، من الفئتين الاولى والثانية.

وكانت هناك 120 حالة من الفئة الثالثة، و28 حالة من الفئة الرابعة، بالاضافة إلى أربع حالات من الفئة الخامسة.

وأوضح المسؤول الماليزي أن المعدل اليومي لاستخدام الاطفال دون سن الـ12 عاما للأسرّة داخل المستشفيات قد أظهر زيادة، وذلك تماشيا مع الارتفاع الذي طرأ على حالات الاصابة بمرض "كوفيد -19" في البلاد.

وأضاف أن "الزيادة تم تسجيلها بشكل ملحوظ خلال شهر فبراير، ولا سيما بين الحالات من الفئة الثانية إلى الفئة الخامسة".

وقال عبد الله في بيان صدر عنه اليوم الأحد: "ربما يرجع السبب وراء ذلك إلى انتشار سلالة أوميكرون، بالاضافة إلى زيادة تحرك الأطفال بعد إعادة فتح المدارس ومراكز رعاية الأطفال".