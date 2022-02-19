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استخدمت صواريخ فرط صوتية.. روسيا تكشف تفاصيل مناورات "الردع الاستراتيجي" (فيديو)

11:03 م السبت 19 فبراير 2022
استخدمت صواريخ فرط صوتية.. روسيا تكشف تفاصيل مناورات "الردع الاستراتيجي" (فيديو)

أرشيفية

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وكالات

كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين" تفاصيل المناورات التي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإطلاقها في وقت سابق اليوم التي أطلق عليها اسم مناورات "الردع الاستراتيجي" اليوم.

وكشف الكرملين ووزارة الدفاع الروسية، عن فيديوهات تكشف تفاصيل المناورة العسكرية التي نجحت في إطلاق صواريخ "كينجال" الباليستية الفرط صوتية.

وشاركت سفن وغواصات روسية في المناورات وأطلقت صواريخ من نوع "كاليبر" المجنحة، وصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية على أهداف بحرية وبرية.

كما تم إطلاق صاروخ مجنح أرضي من طراز "إسكندر" في ميدان الاختبار "كابوستين يار".، إضافة لإطلاق صاروخ باليستي نووي عابر للقارات من طراز "يارس" من "بليسيتسك" في ميدان "كورا" في كامتشاتكا.

وأطلقت الغواصة النووية "كاريليا" صاروخًا باليستيًا من نوع "سينيفا"، وشاركت في المناورات صواريخ مجنحة، تم إطلاقها من الجو ومن قاذفات الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى "تو-95 إم إس"، وأصابت أهدافًا في نطاقات مناطق "بيمبوي"، و"كورا".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن التدريبات الردع الاستراتيجي العسكرية تم الاستعداد لها وتشارك فيها القوات البرية والجوية التابعة للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى القوات الصاروخية الاستراتيجية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود.

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