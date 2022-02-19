الناتو يسحب جميع موظفيه من كييف في ظل زيادة التوترات مع روسيا

07:14 م السبت 19 فبراير 2022
الناتو يسحب جميع موظفيه من كييف في ظل زيادة التوترات مع روسيا

الناتو

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بروكسل - (د ب أ)

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم السبت أنه سحب جميع أفراده العاملين من العاصمة الأوكرانية كييف، وسط تصاعد الأزمة هناك.

وقال متحدث باسم الحلف في بروكسل اليوم السبت إن "سلامة أفرادنا أولوية قصوى، لذلك تم نقل الموظفين إلى لفيف وبروكسل"، مضيفا أن مكاتب الحلف الأخرى في أوكرانيا ما زالت تقوم بعملها.

ولم يقدم حلف الناتو أي تفاصيل أخرى عن عدد الموظفين الذين تم نقلهم. ومن المعروف أن بعثته الدبلوماسية في كييف، التي كانت أكبر بعثة في دولة غير عضو بالحلف حتى وقت قريب، تضم عشرات الموظفين.

ويدير الناتو أيضا مركزا للمعلومات والتوثيق في العاصمة الأوكرانية. ونقلت الولايات المتحدة بالفعل أفرادها الدبلوماسيين إلى مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

الناتو روسيا بروكسل العاصمة الأوكرانية أوكرانيا سحب جميع العاملين

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