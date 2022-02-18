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تونس تمدد حالة الطوارئ أكثر من 10 أشهر

10:28 م الجمعة 18 فبراير 2022
تونس تمدد حالة الطوارئ أكثر من 10 أشهر

الرئيس التونسي قيس سعيد

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تونس - (أ ش أ):

قرر الرئيس التونسي قيس سعَيد اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لـ 10 أشهر ابتداءً من غد السبت.

وذكرت الجريدة الرسمية التونسية، في العدد الصادر الرسمي اليوم الجمعة أن أمرا رئاسيا لعدد 73 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 فبراير الجاري، بتمديد حالة الطوارئ أكثر من 10 أشهر.

وأضافت الصحيفة أن تمديد حالة الطوارئ تبدأ من يوم غد السبت وحتي 31 ديسمبر المقبل.

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