بوتين ولوكاشينكو: العقوبات الغربية "غير مشروعة"

موسكو - (د ب أ):

يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحاكم بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إلى توسيع التعاون بينهما تحت ضغط العقوبات الغربية.

وقال لوكاشينكو الذي تعرض لانتقادات كآخر ديكتاتور في أوروبا اليوم الجمعة في الكرملين: "التعامل صعب مع العقوبات، لكنهم لن يكونوا قادرين على خنقنا".

وأضاف أنهما سيجدان معا طرقا للخروج من هذا الوضع.

وأدان بوتين، الذي عانق لوكاشينكو بشدة رغم تفشي جائحة كورونا، العقوبات الغربية ووصفها بأنها "غير قانونية" وتنتهك القانون الدولي.

وتخضع بيلاروس وروسيا لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب سياستهما المثيرة للجدل في الغرب، ولانتهاكاتهما العديدة لحقوق الإنسان.

وفي ضوء التوترات المتزايدة بين البلدين من جهة وبين الغرب من جهة أخرى، بما في ذلك أزمة أوكرانيا، قال بوتين إن على روسيا وبيلاروس الاستعداد لمزيد من العقوبات.

وقال رئيس الكرملين: "سيتم فرض العقوبات على أي حال".

وأضاف أن الغرب سيجد دائما "ذريعة" للعقوبات لإبطاء التنمية في كلا البلدين، مبينا أن "هذا ليس سوى صنع منافسة غير عادلة".

ووفقا لبوتين فإن ضغط العقوبات يساعد منذ فترة طويلة على تقوية الاقتصاد الروسي من الداخل واعتبر أن الغرب يهتم بتحقيق مزايا لنفسه عندما يتعلق الأمر بسياسة العقوبات.

وتحدث لوكاشينكو عن "حرب اقتصادية" يشنها الغرب ضد بيلاروس وروسيا.

وأوضح أنه هو وبوتين اتفقا على توسيع التعاون بينهما من خلال مواءمة أسواق الطاقة والمبادئ التوجيهية الجمركية والضريبية بين بلديهما.

وقال لوكاشينكو إن العالم مفتوح اليوم ويوفر العديد من الفرص للتوجه نحو إمكانيات أخرى.

وتعمل بيلاروس وروسيا منذ عدة سنوات على توسيع علاقاتهما مع الصين.