البيت الأبيض: بايدن سيدلي بتصريح بشأن أوكرانيا

وكالات

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي ببيان جديد، حول الوضع في أوكرانيا ومواصلة الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا.

وأورد بيان البيت الأبيض، أن بايدن سيدلي من البيت الأبيض "بتصريح مقتضب يتناول فيه روسيا وأوكرانيا. وسيكرر أن الولايات المتحدة تبقى منفتحة على مشاورات دبلوماسية عالية المستوى بتنسيق وثيق مع حلفائنا".

وأكد البيان، على أن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد هما السبيل الافضل الواجب سلوكه، لكنها مستعدة لكل الاحتمالات.