مهمة وساطة.. شولتس يزور أوكرانيا لتفادي حرب "وشيكة"

(دويتشه فيله)

يزور المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم أوكرانيا ضمن المساعي الدبلوماسية الألمانية والأوروبية لتجنب اندلاع حرب في أوروبا بعد تحذيرات من غزو روسي وشيك. بعد كييف يتوجه شولتس إلى موسكو لمواصلة المهمة ذاتها.

يصل المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين إلى العاصمة الأوكرانية كييف لمواصلة الجهود الدبلوماسية الهادفة لنزع فتيل التهديد "الخطير" المتمثل بغزو روسي محتمل لأوكرانيا والذي قد يؤدي إلى أسوأ أزمة في أوروبا منذ الحرب الباردة.

ومن المقرر أن يتوجه شولتس يوم غد الثلاثاء إلى موسكو على خطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار البلدين الأسبوع الماضي. وفي وقت تؤكد الولايات المتحدة أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا "في أي وقت" ، بدأ الغربيون يخلون سفاراتهم هناك.

وكثف المستشار الألماني، الذي تولى منصبه في ديسمبر، جهوده لحل الأزمة الأوكرانية على مدار الأسبوع الماضي بعد أن اتهمه منتقدون بالافتقار إلى روح القيادة في واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا منذ عقود.

وقال شولتس للصحفيين أمس الأحد إن "(هذه الزيارات) تركز على كيفية إيجاد طريقة لضمان السلام في أوروبا"، مضيفا أن حشد روسيا لنحو 100 ألف من جنودها على الحدود الأوكرانية هو "تهديد خطير جدا جدا" للسلام في المنطقة.

وتنفي موسكو التخطيط لغزو أوكرانيا، لكنها تقول إنها قد تتخذ إجراءات "عسكرية تقنية" غير محددة ما لم يتم تلبية سلسلة من المطالب التي تقدمت بها، بما في ذلك تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم قبول أوكرانيا مطلقا ضمن عضويته وسحب قواته من أوروبا الشرقية.

وقال مصدر بالحكومة الألمانية إن شولتس وزيلينسكي سيعملان على تقييم الموقف بعد المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في إطار ما يعرف "بصيغة نورماندي" بين ممثلي أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا ومناقشة كيفية الدفع باتجاه الحوار. وقال المصدر إن تجميد ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الحلف ليس مطروحا بالنسبة لألمانيا. وقال شولتس إن أوكرانيا يمكنها أن تعول على تضامن ألمانيا لا سيما من خلال المساعدات المالية لضمان استقرار اقتصادها.

وانتقد مسؤولون أوكرانيون علنًا ألمانيا لرفضها بيع أسلحة إلى كييف وتقول برلين إنها لا تستطيع ذلك بسبب تاريخها الدموي في القرن العشرين، وكذلك بسبب إحجام أكبر اقتصاد في أوروبا عن وقف مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل مع روسيا.

في سياق متصل، واصلت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك الرهان على الدبلوماسية في تهدئة التوترات بين روسيا وأوكرانيا. ووفت الوزيرة في تصريحات لشبكة "أ.إير.دي" الألمانية أمس الأحد عن "وضعا خطيرا للغاية"، مضيفة في المقابل أنه لا توجد بوادر على "أن النزاع المسلح حتمي". وأكدت بيربوك أن عرض إجراء محادثات "لضمان السلام في أوروبا على نحو مشترك" سيظل ساريا في جميع الأوقات، مضيفة أن المستشار سيؤكد ذلك خلال جولته، وقالت "نريد أن نتحدث إليكم، يا روسيا، حول رغبتنا في أن نعيش معا بسلام".