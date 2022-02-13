القضاء العراقي يقضي بعدم ترشيح هوشيار زيباري رئيسًا للبلاد
(بي بي سي):
قضت المحكمة الاتحادية في العراق بعدم ترشيح السياسي الكردي هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.
وكانت المحكمة قد علقت قبل أيام إجراءات ترشح زيباري على خلفية اتهامات بالفساد وجهت إليه قبل 6 سنوات أثناء تولية وزارتي الخارجية والمالية.
وجرت العادة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 على أن يخصص منصب رئيس الجمهورية للأكراد.
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