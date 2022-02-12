الكرملين: بوتين وماكرون بحثا الضمانات الأمنية الروسية لتسوية الأزمة الأوكرانية

06:52 م السبت 12 فبراير 2022
الكرملين: بوتين وماكرون بحثا الضمانات الأمنية الروسية لتسوية الأزمة الأوكرانية

فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون

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موسكو - (د ب أ)

كشف الكرملين تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم السبت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية تصعيد التوترات حول أوكرانيا.

وأكدت الرئاسة الروسية في بيان لها أن المكالمة جاءت بمبادرة من الجانب الفرنسي، استمرارا للمشاورات التي جرت بين الزعيمين خلال زيارة ماكرون إلى موسكو مطلع الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت قناة "أر تي عربية" الروسية.

وذكر البيان أن الرئيسين "تبادلا الآراء بشكل مفصل حول المسائل المتعلقة بتقديم ضمانات قانونية أمنية طويلة الأمد إلى روسيا وتجاوز المأزق الحالي في تسوية النزاع الأوكراني الداخلي، مع مراعات المشاورات التي أجراها ماكرون مع قادة أوكرانيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية".

ولفت بوتين مرة أخرى إلى غياب أي رد ذي قيمة من قبل الولايات المتحدة والناتو على مبادرة الضمانات الأمنية الروسية، وشدد على انعدام أي رغبة لدى القوى الغربية الرئيسية في حث كييف إلى تطبيق اتفاقات مينسك، مشيرا إلى أن هذا الأمر أصبح جليا مرة أخرى بعدم إحراز أي نتائج تذكر في اجتماع "رباعية نورماندي" الذي عقد في برلين مؤخرا.

فلاديمير بوتين إيمانويل ماكرون أوكرانيا الأزمة الأوكرانية

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