السعودية تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا فورًا

الرياض - (د ب أ):

دعت السفارة السعودية في كييف، جميع المواطنين السعوديين الموجودين في أوكرانيا إلى سرعة التواصل مع السفارة لتسهيل مغادرتهم فوراً.

وطالبت السفارة في بيان لها اليوم السبت: "المواطنين السعوديين الموجودين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ " وأهابت السفارة "بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن".

وطالب الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة من موظفيه الدبلوماسيين مغادرة أوكرانيا، باستثناء الذين لهم أولوية قصوى.

كما دعت بريطانيا وكندا والدنمارك والنرويج وهولندا، رعاياها لمغادرة أوكرانيا، في وقت صعدت فيه واشنطن من تحذيراتها بشأن غزو روسي محتمل لكييف.

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، لكن روسيا ترفض هذه الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.