لافروف: هناك فرصة لاستئناف خطة العمل الشاملة مع إيران في المستقبل القريب

05:33 م الخميس 10 فبراير 2022
لافروف: هناك فرصة لاستئناف خطة العمل الشاملة مع إيران في المستقبل القريب

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

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موسكو - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن هناك فرصة لاستئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران في المستقبل القريب.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البريطانية، في موسكو اليوم الخميس: "بالنسبة للموضوع الإيراني، فإن رأينا واحد، وهو أن هناك فرصا لاستئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة في المستقبل القريب، ولكن ما زال هناك طريق طويل يجب قطعه".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أعلن أمس الأربعاء أن ممثلي روسيا والاتحاد الأوروبي، خلال المحادثات المتعلقة باستعادة الاتفاق النووي مع إيران، يؤيدون تكثيفها وإيجاد سبل لحل القضايا العالقة.

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Asha
سيرجي لافروف الخارجية الروسية إيران الاتفاق النووي

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