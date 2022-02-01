علماء آثار يعثرون على أنقاض معبد لـ"آلهة الحكمة" في إيطاليا

08:23 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
علماء آثار يعثرون على أنقاض معبد لـ"آلهة الحكمة" في إيطاليا

إيطاليا

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روما - (د ب أ)

عثر علماء آثار جنوبي إيطاليا على أنقاض معبد يرجع تاريخه إلى 2500 عامًا، بالإضافة إلى آثار من معركة بحرية كبرى تم الحفاظ عليها في الموقع المقدس.

وتم إهداء المعبد إلى أثينا "آلهة الحكمة"، وتم التنقيب عنه في حديقة بيستوم الأثرية جنوب مدينة ساليرنو، بحسب بيان أصدرته وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن الهيكل كان على الأرجح بطول 18 مترًا وعرض سبعة أمتار، ويتيح نظرة على أقدم مراحل بيستوم، التي كانت مدينة يونانية كبرى أنشأها مستعمرون من آسيا الصغرى.

وقال ماسيمو أوسانا المدير العام للمتاحف الإيطالية إن الآثار التي ترجع إلى معركة ألاليا البحرية، التي يُعتقد أنها وقعت بين عامي 540 و535 قبل الميلاد ،كانت داخل المعبد.

ومن بين الآثار التي تم اكتشافها خوذتان. وذكر أوسانا أن من المقرر أن يكشف فحص معملي ما إذا كانت عليهما نقوش مخبأة قد تعطي معلومات عن هوية صاحبيها.

إيطاليا معبد آلهة الحكمة أنقاض معبد حديقة بيستوم الأثرية

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