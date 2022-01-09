مصر تؤكد وقوفها بجانب نيجيريا في مواجهة كافة أشكال العنف

08:54 م الأحد 09 يناير 2022
مصر تؤكد وقوفها بجانب نيجيريا في مواجهة كافة أشكال العنف

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة وأُسر الضحايا، جرّاء الهجمات التي شنها قُطّاع طرق بولاية زامفارا شمال غرب البلاد، مما أسفر عن أكثر من مائتيّ ضحية من المدنيين الأبرياء.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن مصر حكومةً وشعباً تؤكد على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار حكومة وشعب نيجيريا الشقيقة في هذا الظرف الأليم، مشددةً على تضامنها مع نيجيريا في مواجهة كافة أشكال العنف.

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