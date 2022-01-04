عون : حريصون على علاقات لبنان مع دولالخليج وفي مقدمتها السعودية

بيروت- (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، الحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية.

وقال عون، في تغريدة نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على تويتر، إن "هذا الحرص يجب أن يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء".

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعا مساء أمس الإثنين إلى "عدم الإساءة" لعلاقات لبنان مع الدول العربية.

وأعلن ميقاتي أن ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بحق السعودية "لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين".

كان نصر الله اتهم السعودية في كلمة مساء امس، بأنها "كانت شريكة في الحرب الكونية على المنطقة"، وبأنها "تآمرت على شعوب المنطقة" و"كانت تقف خلف "داعش" في سوريا و "أرسلت شبابها لقتل الشباب والرجال والأطفال العراقيين".