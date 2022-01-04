عضو بالكونجرس الأمريكي يستقيل ليتولى رئاسة شركة ترامب للتواصل الاجتماعي

واشنطن- (د ب أ):

قدم عضو الكونجرس الأمريكي ديفين نونيس استقالته رسميا هذا الأسبوع، مما مهد الطريق أمامه لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإعلام والتكنولوجيا الجديدة التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قال نونيس إن استقالته من عضوية الكونجرس تدخل حيز التنفيذ مساء السبت، وفقا لنسخة من المراسلات حصلت عليها صحيفة "لوس أنجليس تايمز". وتلقى مكتب بيلوسي الرسالة يوم الاثنين.

وكتب نونيس وهو جمهوري من تولاري: "لقد كان شرف حياتي أن أمثل شعب (منطقة) سان هواكين فالي في كاليفورنيا على مدى السنوات الـ 19 الماضية".

ويتولى نونيس منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، التي من المتوقع أن تنطلق في الأسابيع المقبلة تحت اسم "تروث سوشيال"، التي جاءت في رد من جانب ترامب على إجراءات تويتر وفيسبوك ضده.

وكانت شركات التواصل الاجتماعي قد حظرت الرئيس السابق من استخدام منصاتها العام الماضي لدوره المزعوم في التحريض على الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي ومحاولات إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية.