حدث نادر.. لماذا يلقي ملك بريطانيا خطابًا أمام الكونجرس الأمريكي؟

قالت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، إن ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيلقي خطابًا أمام جلسة مشتركة للكونجرس اليوم، ليصبح ثاني ملك بريطاني فقط يقوم بهذه الخطوة.

لماذا يلقي تشارلز خطابًا أمام الكونجرس؟

وفقا للشبكة الأمريكية، فقد وجه قادة الكونجرس دعوة للملك تشارلز لمشاركة رؤيته حول "مستقبل العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتعزيز التحالف بين البلدين في هذه المرحلة التاريخية المهمة، بالتزامن مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة عن الحكم البريطاني.



هل هي جلسة مشتركة أم اجتماع مشترك؟

هذا الحدث هو اجتماع مشترك للكونجرس وليس جلسة مشتركة. فحسب شبكة إن بي سي نيوز، فإن الجلسات المشتركة تُستخدم عادةً لخطابات رئيس الولايات المتحدة أو لتصديق نتائج الانتخابات. أما الاجتماعات المشتركة فتُعقد عادةً عندما يخاطب مسؤولون أو ضيوف أجانب الكونجرس.



وقد وافق مجلس النواب بالإجماع على عقد الاجتماع، ومنح رئيس المجلس مايك جونسون صلاحية تنظيمه.



ماهو المتوقع من خطاب الملك؟

من المتوقع أن يستمر خطاب تشارلز حوالي 20 دقيقة، بحسب مسؤول في قصر باكنجهام. ورغم أن النص يُعدّه الحكومة البريطانية لدعم أولوياتها الاستراتيجية، فإن اللغة والأسلوب يعكسان أيضًا بصمة الملك الشخصية.



كما يُتوقع أن يبدأ الخطاب بالإشارة إلى حادث إطلاق النار خلال عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض،حسبما قالت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، حيث عبّر الملك والملكة عن قلقهما عبر اتصال سابق مع الرئيس ترامب.



ويركز الخطاب على أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، رغم التحديات الحالية، يمكنهما تعزيز القيم الديمقراطية المشتركة لتحقيق الأمن والازدهار عالميًا.

كم مرة خاطب الملوك الكونجرس؟

وفقا لشبكة إن بي سي نيوز، فإن هذا الحدث يعد نادرًا إذ سيكون الملك تشارلز ثاني ملك بريطاني فقط يخاطب الكونجرس، بعد والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 1991.

وقد ألقى 132 قائدًا أجنبيًا خطابات أمام الكونجرس، لكن معظمها كان من رؤساء دول أو رؤساء وزراء، بينما يعد حضور الملوك أقل شيوعًا. ومن بين الملوك الذين خاطبوا الكونجرس:

ملك هاواي كالاكوا (1874)، وملكة هولندا جوليانا (1952)، وملك إسبانيا خوان كارلوس الأول (1976)، وملك الأردن الحسين (1994)، وملك الأردن عبد الله الثاني (2007)، والملكة إليزابيث الثانية (1991).

ماذا حدث في خطاب الملكة إليزابيث عام 1991؟

دخلت الملكة القاعة وهي تسير في الممر الأوسط لمجلس النواب، وسط التزام بالبروتوكول حيث امتنع النواب عن مصافحتها. وألقت خطابًا استمر نحو 15 دقيقة وانتهى بعبارة: "فليحفظ الله أمريكا".

كما واجهت حينها زيارة الملكة احتجاجات من بعض النواب، خصوصًا من أصول إيرلندية، بسبب سياسات بريطانيا في أيرلندا الشمالية.

ترامب يستقبل تشارلز في البيت الأبيض

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالملك تشارلز الثالث في المكتب البيضاوي صباح اليوم، بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وشهد اللقاء حضور السفير البريطاني كريستيان تيرنر، ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.