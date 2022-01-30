الناتو: لا خطط لنشر قوات في أوكرانيا إذا اجتاحتها روسيا

01:45 م الأحد 30 يناير 2022
الناتو: لا خطط لنشر قوات في أوكرانيا إذا اجتاحتها روسيا

حلف شمال الأطلسي

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وكالات:

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، الأحد، أنه لا توجد لدى الناتو أي خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، وهي ليست من أعضاء الحلف العسكري، في حالة إقدام روسيا على غزوها.

وردًا على سؤال عبر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان يستبعد إرسال قوات من الحلف إلى أوكرانيا إذا أقدمت روسيا على غزوها، أجاب ستولتنبرج: "ليس لدينا أي خطط لنشر قوات حلف شمال الأطلسي القتالية في أوكرانيا... نحن نركز على تقديم الدعم"، وفق رويترز.

وأضاف: "هناك فرق بين أن تكون عضواً في حلف الأطلسي، وأن تكون شريكاً قوياً وذا قيمة كبيرة مثل أوكرانيا. ليس هناك شك في ذلك".

حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أوكرانيا روسيا

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