كوفيد يضرب البرلمان الإيراني.. إصابة 30 نائبًا

12:53 م الأحد 30 يناير 2022
كوفيد يضرب البرلمان الإيراني.. إصابة 30 نائبًا

البرلمان الإيراني

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طهران - (د ب أ):

كشف عضو مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) أبوالفضل أبو ترابي أن الاختبارات أظهرت إصابة 30 من نواب المجلس بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، مضيفا أنهم يخضعون حاليا للحجر.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول إن هيئة رئاسة المجلس أكدت على ضرورة أن يجري جميع النواب، البالغ عددهم 290، فحوصات للسيطرة على التفشي.

وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررا من كورونا، إلا أن الأوضاع استقرت مع منتصف العام الماضي مع التوسع في حملة التلقيح ضد كورونا. وفي ظل تفشي المتحور أوميكرون عاودت أعداد الإصابات الارتفاع من جديد.

وسجلت إيران إجمالا أكثر من 3ر6 مليون إصابة بكورونا، وأكثر من 132 ألف حالة وفاة.

وكان وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي قد أعلن في وقت سابق أن إيران قد دخلت الموجة السادسة من إصابات كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة للفيروس.

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