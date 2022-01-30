العراق: حريق ضخم بالكاظمية (صور)

11:18 ص الأحد 30 يناير 2022
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وكالات:

نشب حريق ضخم، الأحد، في منطقة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك داخل مقر الجمعية ‏التعاونية.‏

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، الذي شب في مبنى الجمعية المشيّد من ألواح "السندويج بنل" سريع الاشتعال، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وقامت 8 فرق إطفاء بتطويق وعزل النيران المشتعله في مبنى الجمعية التعاونية، ثم نفذت بعد ذلك الاقتحام المباشر لإتمام السيطرة وإخماد الحريق بشكل كامل.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

وأفادت مديرية الدفاع المدني بأنه تم فتح تحقيق بالحادث في مركز شرطة الكاظمية، من أجل تحديد أسباب اندلاع الحريق، وجرى رفع العينات من موقع الحادث بواسطة خبير الأدلة الجنائية.

العراق حريق الكاظمية

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