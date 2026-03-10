إعلان

بريطانيا تعلن إسقاط طائرة مسيّرة في الأجواء العراقية

كتب : وكالات

05:21 م 10/03/2026

إسقاط طائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة مسيّرة في الأجواء العراقية خلال الليل.
وأوضحت الوزارة أن وحدة بريطانية أرضية متخصصة في مكافحة الطائرات المسيّرة تمكنت من إسقاط الطائرة بعد رصدها، مشيرة إلى أنها كانت متجهة نحو قوات التحالف في المنطقة.
وأضافت الوزارة أن الطيارين البريطانيين نفذوا أكثر من 230 ساعة طيران ضمن عمليات دفاعية جارية في المنطقة.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع البريطانية، في وقت سابق من اليوم، تجهيز سفينة الإمداد الملكية "لايم باي" تحسبًا لاحتمال نشرها في شرق البحر المتوسط، حيث تتواجد حاليًا في مضيق جبل طارق.

