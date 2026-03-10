دعت وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى الامتناع عن تنفيذ أي تدخل بري أو إطلاق عملية عسكرية واسعة في لبنان.

وأعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها الشديد إزاء تصاعد أعمال العنف في لبنان، مؤكدة أنها طلبت عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات.

كما أدانت باريس ما وصفته بالقرار غير المسؤول من جانب حزب الله بالانضمام إلى الهجمات الإيرانية، داعية الحزب إلى وقف عملياته.