فرنسا تطالب إسرائيل بتجنب عملية برية واسعة وتدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن

كتب : محمد أبو بكر

05:23 م 10/03/2026

وزيري الخارجية الإسرائيلي والفرنسي

دعت وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى الامتناع عن تنفيذ أي تدخل بري أو إطلاق عملية عسكرية واسعة في لبنان.

وأعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها الشديد إزاء تصاعد أعمال العنف في لبنان، مؤكدة أنها طلبت عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات.

كما أدانت باريس ما وصفته بالقرار غير المسؤول من جانب حزب الله بالانضمام إلى الهجمات الإيرانية، داعية الحزب إلى وقف عملياته.

