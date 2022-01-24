بولندا تعتزم بناء حاجز دائم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي

عملت بولندا على مواجهة المهاجرين على الحدود

وارسو - (د ب أ)

تعتزم بولندا البدء في بناء حاجز دائم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا غدا الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم حرس الحدود لوكالة الأنباء البولندية اليوم الاثنين "سيبدأ العمل بحفر فتحات للأعمدة ثم إقامتها بالأسمنت".

ولعدة أشهر، يحاول آلاف المهاجرين الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، عادة عبر بيلاروسيا إلى بولندا أو دول البلطيق.

ويبلغ طول حدود بولندا مع بيلاروس 418 كيلومترا، من بينها 186 كيلومترا تمتد عبر الأرض. وفي نهاية أغسطس، قامت بولندا بتشييد سياج مؤقتا بارتفاع 5ر2 متر في تلك القطاعات باستخدام الأسلاك الشائكة.

ومن المقرر استبدال السياج المؤقت بحاجز يبلغ ارتفاعه 5ر5 متر سيتم تزويده بأجهزة استشعار وكاميرات. وتم تخصيص ميزانية تبلغ نحو 366 مليون يورو (98ر413 مليون دولار) لتننفيذ هذا المشروع.