روسيا اليوم: إحالة مجموعة ضباط عراقيين إلى التحقيق على خلفية هجوم داعش الأخير

04:41 م الإثنين 24 يناير 2022
روسيا اليوم: إحالة مجموعة ضباط عراقيين إلى التحقيق على خلفية هجوم داعش الأخير

أرشيفية

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وكالات:

كشفت مصادر عراقية، اليوم الاثنين، عن إحالة مجموعة ضباط عراقيين إلى التحقيق على خلفية هجوم "داعش" الأخير.

وقالت المصادر لروسيا اليوم، إن "القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، أحال مجموعة ضباط إلى التحقيق، وهم آمر لواء، وآمر فوج، وضباط آخرين في صنف الاستخبارات".

وأضافت، أن "التحقيقات كشفت عن أن عدد عناصر داعش الذين شنوا الهجوم، كانوا ستة فقط".

وأشار إلى أن "الهجوم لم يكن اقتحاما، بل التفافا على السرية العسكرية".

وقبل أيام شن تنظيم "داعش" هجوما على سرية تابعة للجيش العراقي في محافظة ديالى، أودت بحياة 11 جنديا وضابطا.

العراق داعش القوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي

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