حريق في مقر برلمان جنوب إفريقيا في مدينة الكاب

كيب تاون- (أ ف ب):

اندلع حريق صباح الأحد في مقر برلمان جنوب إفريقيا في مدينة الكاب، حسب صحافيي وكالة فرانس برس في المكان.

وصرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة لفرانس برس أن "السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا".

وأضاف أنه "لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى".

واندلع الحريق الذي يمتد في طوابق المبنى حوالي الساعة 03,30 بتوقيت جرينتش. وفي وقت مبكر من اليوم، تشاهد ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان فوق المبنى.

وكانت الكاب شهدت في أبريل حريقا كبيرا. فقد انتشر حريق على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكاب المرموقة الواقعة على سفحه.