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لافروف ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيا الاتفاق النووي الإيراني والوضع في أفغانستان

11:10 م الخميس 09 سبتمبر 2021
لافروف ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيا الاتفاق النووي الإيراني والوضع في أفغانستان

سيرجي لافروف

موسكو - (أ.ش.أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع نظيره الإيراني أمير عبداللهيان الاتفاق النووي الإيراني.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الوزيرين الروسي والإيراني ناقشا الوضع المتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني قبيل جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف البيان:" أن لافروف وعبداللهيان أكدا أن استعادة الاتفاق النووي في شكله الأصلي المتوازن هو الطريق الصحيح الوحيد لضمان حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية".

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا كذلك الوضع في أفغانستان، وأعربا عن اهتمامها بإرساء الاستقرار في هذا البلد كعامل مهم في ضمان الأمن في الإقليم وخارجه.

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روسيا إيران الخارجية الروسية الخارجية الإيرانية سيرجي لافروف أمير عبداللهيان الاتفاق النووي الإيراني

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