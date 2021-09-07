إعطاء أكثر من 5.56 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم

نيويورك - (د ب أ)

تجري حاليًا أكبر حملة تطعيم في التاريخ. وتم إعطاء أكثر من 5.56 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 184 دولة، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان أحدث معدل للتطعيم حوالي 37.3 مليون جرعة في اليوم وفقا للتقارير.

وتم إعطاء 376 مليون جرعة حتى الآن في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، تم إعطاء ما معدله 826193 جرعة في اليوم.