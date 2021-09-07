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أمريكا تطعم 75% من البالغين بجرعة لقاح واحدة على الأقل

11:05 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
أمريكا تطعم 75% من البالغين بجرعة لقاح واحدة على الأقل

لقاح كورونا

واشنطن - (د ب أ)

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض الأمريكى اليوم الثلاثاء أن ما نسبته 75% من البالغين في الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من التطعيمات المضادة لمرض كوفيد-19 .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن المسؤول الذى لم تكشف عن هويته قوله إن البيانات التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ستعكس المستوى الجديد.

وكانت الولايات المتحدة قد تمكنت من تطعيم 70% من البالغين بجرعة واحدة على الأقل في أوائل أغسطس الماضي، بعد أربعة أسابيع من الموعد المستهدف الذي حدده الرئيس جو بايدن وكان 4 يوليو لتحقيق هذا الإنجاز.

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