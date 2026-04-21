دعا الرئيس الجديد للاتحاد الألماني لقوات الاحتياط، باستيان إرنست، إلى رفع كبير في الحد الأقصى لسن أفراد الاحتياط بهدف تعزيز القدرة الدفاعية لألمانيا.

مقترح لرفع سن الاحتياط في الجيش الألماني

وقال إرنست في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "ينبغي أن نرفع الحد الأقصى لسن أفراد الاحتياطيين من 65 إلى 70 عاما"، مشيرا إلى أن سن التقاعد يشهد أيضا ارتفاعا.

وأضاف إرنست: "الناس يظلون في حالة لياقة لفترة أطول. لا ينبغي أن نهدر هذه الموارد من الأشخاص ذوي الخبرة الحياتية والمهنية، وإذا كنا نشكو من نقص في صفوف الشباب، فعلينا أيضا أن نحسن الوضع في الطرف الآخر من الهرم العمري".

ومن المقرر أن يعرض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس غدا الأربعاء الاستراتيجية العسكرية الألمانية وكذلك ملف القدرات الجديد للجيش الألماني، وتوضح أول استراتيجية عسكرية كيف ستتعامل ألمانيا مع التهديدات.

لا يُشترط مشاركة الاحتياط في التدريبات العسكرية

ولا يُلزم احتياطيو الجيش الألماني حتى الآن بالمشاركة في التدريبات العسكرية، وتتطلب مثل هذه المشاركة موافقة من أفراد الاحتياط أنفسهم وكذلك من أرباب عملهم. ويواجه هذا المبدأ القائم على الطوعية انتقادات منذ فترة.

ويدعو إرنست إلى إلغاء مبدأ الطوعية من جانب أرباب العمل، قائلا: "لا ينبغي أن يكون لهم حق الاعتراض عندما يُستدعى الاحتياطيون للمشاركة في التدريبات، أما الاحتياطيون أنفسهم، فلا ينبغي إجبارهم".

قوات الاحتياط في الجيش الألماني

تهدف خطط الجيش الألماني إلى رفع عدد القوات بحلول عام 2035 إلى ما لا يقل عن 260 ألفا من الجنود العاملين و200 ألف من قوات الاحتياط، ومن المقرر تشكيل هذه القوة الاحتياطية بشكل أساسي من الرجال والنساء الذين يؤدون الخدمة العسكرية الجديدة، والتي توفرت لها الأطر القانونية منذ بداية العام.

وأشار إرنست إلى أن العدد الدقيق للاحتياطيين غير واضح حاليا، لكنه أوضح أن ما بين ثمانية وتسعة ملايين شخص خدموا في الجيش الألماني، مضيفا أنه تم استدعاء ما يقرب من 60 ألف جندي احتياطي، ما يعني أنهم مدرجون بشكل مؤكد في قوائم الجيش الألماني وبالتالي متاحون بسرعة، ويضم اتحاد قوات الاحتياط نحو 110 آلاف عضو.

وقال إرنست: "ستكون مهمة نظام تسجيل الخدمة العسكرية الجديد الآن هي تحديد العدد بدقة".