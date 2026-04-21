حذر اللواء احتياط يعقوب عميدرور من أن الحشد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة يعكس استعدادًا للعودة إلى العمليات القتالية ضد إيران، مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار وتصاعد التوتر حول مضيق هرمز.

وتشير تقديرات داخل إسرائيل إلى أن الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران قد لا تصمد، في ظل مؤشرات على تحركات عسكرية متزايدة تمهيدًا لاحتمال استئناف المواجهة.

وخلال حديث إذاعي، أوضح عميدرور أن الولايات المتحدة أوقفت عملياتها العسكرية عدة مرات لصالح المسار الدبلوماسي في أكثر من ساحة، من بينها غزة ولبنان وإيران، لكنه أشار إلى أن الوضع الحالي يتجه نحو تصعيد جديد.

وأكد أن حجم التحركات الجوية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة يعكس استعدادًا واضحًا لخيار عسكري، مشيرًا إلى أن كثافة الطائرات التي تم نشرها في المنطقة توضح أن القرار مرتبط بنتائج المفاوضات الجارية.

وأضاف أن واشنطن تمكنت من تقليص نفوذ إيران في مضيق هرمز، ما يعكس جاهزية للتصعيد في حال فشل المسار السياسي.

ويأتي ذلك في ظل تباين في المواقف بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت طهران إعادة إغلاق المضيق احتجاجًا على استمرار الحصار البحري، في حين أكد الرئيس الأمريكي أنه لن يسمح بفرض رسوم عبور على السفن.

كما أشارت تقارير إلى أن إيران بدأت بالفعل في تحصيل رسوم من بعض السفن، في تحدٍ للموقف الأمريكي، ما يزيد من حدة التوتر بين الطرفين.