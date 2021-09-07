عباس: تشكيل حكومة وحدة فلسطينية يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية

رام الله - (د ب أ)

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء أن المصالحة الداخلية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وأكد عباس بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية لدى استقباله في رام الله وفدا من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، على أهمية تعزيز الأجواء وتهيئة المناخات الديمقراطية في الساحة الفلسطينية.

وقال "إننا جاهزون لإجراء الانتخابات العامة، وفي مقدمتها في مدينة القدس، ولن نسمح بأي محاولات للالتفاف على الحق الفلسطيني في السيادة على القدس".

وكان عباس أعلن في نهاية أبريل الماضي تأجيل أول انتخابات تشريعية كانت مقررة في مايو لأول مرة منذ عام 2006 بدعوى عدم سماح إسرائيل بإجرائها في شرق القدس.

وأثار قرار عباس انتقادات فلسطينية وأوروبية في ظل استمرار تعطيل خيار الانتخابات واستمرار الانقسام الداخلي منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قطاع غزة عام 2007.

وترفض حماس القبول بالتزامات منظمة التحرير التي يتزعمها عباس بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل ما يشكل نقطة خلاف عميقة بين الحركة والرئيس الفلسطيني.