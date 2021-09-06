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اليمن وفرنسا يبحثان التعاون الأمني بين البلدين

05:40 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
اليمن وفرنسا يبحثان التعاون الأمني بين البلدين

إبراهيم حيدان

اليمن - (أ ش أ)

بحث وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، التعاون الأمني بين البلدين وخاصة في مجال الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.

وأشار وزير الداخلية اليمني ،خلال لقائهما اليوم الإثنين حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، بالمواقف الفرنسية المساندة لليمن وشرعيته الدستورية ، موضحا أن ما تتعرض له بعض المحافظات من عدوان غاشم من قبل ميليشيا الحوثي الارهابية وقصفها لمخيمات النازحين بمأرب.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تطلع بلاده إلى استقرار الأوضاع في اليمن ، لافتا إلى أن على ميليشيا الحوثي أن تحكم العقل في العديد من القضايا وفي مقدمتها صيانة حوض صافر النفطي في الحديدة واحترام حقوق المدنيين والنازحين ورفع قبضتها الحديدية عن المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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إبراهيم حيدان اليمن فرنسا الإرهاب

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