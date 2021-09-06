Masrawy logo white

وفاة السفير الألماني لدى الصين بعد وقت قصير من توليه المنصب

07:39 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
وفاة السفير الألماني لدى الصين بعد وقت قصير من توليه المنصب

وزارة الخارجية الألمانية

برلين- (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الإثنين وفاة سفير ألمانيا الجديد لدى الصين يان هيكر بعد وقت قصير من توليه منصبه.

ولم تكشف الوزارة عن أسباب وفاة الدبلوماسي.

وتولى هيكر،54 عاما، منصبه الجديد في بكين الشهر الماضي فقط، وسيتولى نائبه فرانك روكيرت مهامه.

وجاء في بيان للخارجية الألمانية "سمعنا ببالغ الحزن والجزع بشأن الوفاة المفاجئة للسفير الألماني لدى الصين البروفيسور يان هيكر".

"في هذه اللحظة، فإننا نقدم مواساتنا لعائلته والأشخاص المقربين منه".

يشار إلى أن هيكر ولد في مدينة كيل الساحلية شمالي البلاد، وتدرب وعمل كمحام وقاض، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال.

وعمل هيكر كمحاضر في الجامعة قبل أن يصبح مستشارا للسياسة الخارجية للمستشارة أنجيلا ميركل قبل تعيينه سفيرا.

وزارة الخارجية الألمانية الصين يان هيكر حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
343

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

549

متعافون اليوم

290027

إجمالي الإصابات

16789

إجمالي الوفيات

241964

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -كورونا في 24 ساعة| زيادة الوفيات.. وتفاصيل أول حالة مصابة بـ "دلتا بلس"​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا