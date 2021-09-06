وفاة السفير الألماني لدى الصين بعد وقت قصير من توليه المنصب

برلين- (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الإثنين وفاة سفير ألمانيا الجديد لدى الصين يان هيكر بعد وقت قصير من توليه منصبه.

ولم تكشف الوزارة عن أسباب وفاة الدبلوماسي.

وتولى هيكر،54 عاما، منصبه الجديد في بكين الشهر الماضي فقط، وسيتولى نائبه فرانك روكيرت مهامه.

وجاء في بيان للخارجية الألمانية "سمعنا ببالغ الحزن والجزع بشأن الوفاة المفاجئة للسفير الألماني لدى الصين البروفيسور يان هيكر".

"في هذه اللحظة، فإننا نقدم مواساتنا لعائلته والأشخاص المقربين منه".

يشار إلى أن هيكر ولد في مدينة كيل الساحلية شمالي البلاد، وتدرب وعمل كمحام وقاض، وهو متزوج وله ثلاثة أطفال.

وعمل هيكر كمحاضر في الجامعة قبل أن يصبح مستشارا للسياسة الخارجية للمستشارة أنجيلا ميركل قبل تعيينه سفيرا.