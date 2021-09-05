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واشنطن تدين هجوم الحوثيين الصاروخي الأخير على السعودية

11:21 م الأحد 05 سبتمبر 2021
واشنطن تدين هجوم الحوثيين الصاروخي الأخير على السعودية

الحوثيين

واشنطن - ( دب ا)

أدانت الولايات المتحدة اليوم الأحد الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنه الحوثيون على السعودية والذي استهدف المنطقة الشرقية أمس السبت، مما أدى إلى إصابة طفلين وإلحاق أضرار بعدة منازل.

وقال وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن في بيان "هذا غير مقبول على الإطلاق. تهدد هذه الهجمات حياة سكان المملكة، بما في ذلك أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي".

وأضاف بلينكن "نحث الحوثيين مرة أخرى على الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار على الفور ووقف هذه الهجمات والهجمات العابرة للحدود داخل اليمن، ولا سيما هجومهم على مأرب، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الصراع" بحسب البيان الذي وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتابع "يجب أن يبدأ الحوثيون العمل نحو حل دبلوماسي سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع".

الحوثيين واشنطن هجوم صاروخي السعودية

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