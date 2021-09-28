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حميدتي: المحاولة الانقلابية بالسودان "مُخططة منذ فترة طويلة"

11:58 ص الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
حميدتي: المحاولة الانقلابية بالسودان "مُخططة منذ فترة طويلة"

محمد حمدان دقلو حميدتي

وكالات:

كشف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الثلاثاء، أن "المحاولة الانقلابية الفاشلة تم الإعداد لها منذ فترة طويلة"، مشيرا الى أن القوات المسلحة حقنت دماء السودانيين بإفشالها.

وأكد حميدتي وحدة القوات المسلحة والدعم السريع في السودان، لافتا الى "خطاب كراهية وعداء موجه ضد المؤسسة العسكريةط.

وقال إن "الجيش مكلف بحماية الدستور والشعب في السودان". وطمأن السودانيين "بأن المكون العسكري يواصل التحول الديمقراطي"، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.

كان حميدتي اعتبر أن الترويج بأن العسكريين يقفون وراء محاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت الثلاثاء الماضي، مجرد نفاق.

وأضاف خلال تقديمه واجب العزاء لنجل أحد زعماء الإدارة الأهلية، السبت: "الترويج بوقوف العسكريين وراء الانقلاب محاولة لاستعطاف الشعب السوداني والمجتمع الدولي"، وقال: "نحن منحنا المدنيين القوة ورغم ذلك اعتبرونا خفراء".

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