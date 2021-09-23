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أول تعليق وطلب من المجلس الرئاسي الليبي بعد سحب الثقة من حكومة الوحدة

05:40 م الخميس 23 سبتمبر 2021
أول تعليق وطلب من المجلس الرئاسي الليبي بعد سحب الثقة من حكومة الوحدة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

وكالات:

طالب المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، اليوم الخميس، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالاستمرار في أداء عملها، داعيا في الوقت ذاته السلطة التشريعية لإنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان إن "المجلس الرئاسي يدعو السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية".

وأضاف البيان "كما يطالب الحكومة بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية ودعم العملية الانتخابية والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها".

وأوضح المجلس الرئاسي أنه يتابع عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب الليبي الذي تضمن سحب الثقة من حكومة الدبيبة، داعيا جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة لإجراء الانتخابات في مناخ إيجابي.

محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي ليبيا حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة

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