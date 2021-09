صرعى ومشردون بالأنفاق.. مشاهد من إعصار إيدا في الولايات المتحدة (صور وفيديو)

كتب - محمد عطايا:

"سيلا من الوعود الكاذبة بأن المساعدة قادمة، هذا ما سمعناه طوال الليل، وأنا عاقلة داخل محطة قطار في ولاية نيويورك لليلة كاملة، بسبب إعصار إيدا الذي ضرب البلاد مؤخرا"، هكذا وصفت كاميلا أكباري، طالبة أمريكية بكلية الحقوق، الأزمة التي تمر بها الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرحلة التي تستغرق ساعة واحدة، حتى تتمكن أكباري من الوصول إلى برينستون في ولاية نيوجيرسي، استغرقت 14 ساعة بعدما علقت طالبة كلية الحقوق في محطة القطار طوال الليل.

كغيرها من الأمريكيين، ظلت أكباري عالقة داخل القطار لمدة 14 ساعة، بدون كهرباء أو تهوية أو طعام أو ماء.

وأوضحت أكباري أنها "سمعت طوال الليل سيلا من الوعود الكاذبة بأن المساعدة في الطريق، ولكن شيئا لم يحدث، وظللنا في الظلام لمدة ساعات".

كانت أكباري واحدة من آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في أنظمة النقل العام في منطقة مترو نيويورك ليلة الأربعاء، بسبب الفيضانات المفاجئة من مخلفات إعصار إيدا.

وذكرت تقارير أن 14 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم حتى الآن في نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الشديدة التي تسبب بها إعصار إيدا.

ففي مدينة نيويورك، قتل 8 أشخاص بينهم طفل في الثانية من عمره. وبعض هؤلاء الضحايا كانوا محاصرين في أقبية منازلهم التي غمرتها المياه.

ورفع حظر التجول الذي فرض في المدينة الليلة الماضية، لكن المسؤولين حثوا الناس على البقاء في منازلهم.

وفي فيلادلفيا، أكد المسؤولون وجود "عدة وفيات"، من دون تحديد العدد أو تقديم المزيد من التفاصيل. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا.

وفي ولاية نيو جيرسي، لقي خمسة أشخاص مصرعهم في مجمع سكني واحد في مدينة إليزابيث.

وطلب المسؤولون من السكان أن يحاولوا التأكد من أوضاع جيرانهم، بينما باشرت فرق الإنقاذ والتنظيف في إجلاء بقايا الفيضانات ومعاينة الأضرار التي خلفتها.

وأعلنت نيويورك حالة الطوارئ في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، وهي أول حالة طوارئ فيضانات مفاجئة على الإطلاق يتم إصدارها في المدينة.

ونفذت المدينة حظرًا من السفر حتى الساعة 5 صباحًا بالتوقيت الشرقي. جاءت هذه التصريحات بعد فوات الأوان بالنسبة للعديد من الركاب الذين تقطعت بهم السبل في مراكز السفر البعيدة عن أوطانهم.

وحُظر أو توقف حوالي 65 حافلة، وتقطعت السبل بقطارين مترو نورث لاين، بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق جميع خدمات السكك الحديدية في نيوجيرسي، باستثناء خط سكة حديد أتلانتك سيتي، بسبب الفيضانات.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء، فرانك دواير إن إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك اضطرت إلى إنقاذ مئات الأشخاص من محطات مترو الأنفاق.

وقال رئيس هيئة النقل العام إن ما يقرب من 15 إلى 20 قطار أنفاق تقطعت بهم السبل.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، لشبكة "سي إن إن"، يوم الخميس، إن "مدينة نيويورك أصيبت بالشلل بسبب العاصفة غير المسبوقة".

وقالت "كان لدينا عمال ترانزيت خلال الليل يمرون عبر القضبان للتأكد من أنهم بأمان".

A bus driver in Queens, N.Y., managed to get passengers safely through flooding caused by the remnants of Ida.



Floodwaters halted road, train, and air traffic in New York and New Jersey. The rain was so heavy that for the first time, NYC was put under a flash-flood emergency. pic.twitter.com/LTx5yjuqA5