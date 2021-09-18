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الحوثيون ينفذون حكم الإعدام على 9 بتهمة "الخيانة" في صنعاء

01:41 م السبت 18 سبتمبر 2021
الحوثيون ينفذون حكم الإعدام على 9 بتهمة "الخيانة" في صنعاء

جماعة الحوثي

صنعاء- (بي بي سي):

ذكرت مواقع الحوثيين في اليمن أن النيابة العام التابعة للحركة قد نفذت، السبت، حكم الإعدام على أعضاء من خلية تتهم بالضلوع في مقتل رئيس المجلس الأعلى للحوثيين صالح علي الصماد ومرافقيه في مدينة الحديدة، في 19 أبريل 2018.

وقتل صالح في غارة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية على مدينة الحديدة الساحلية.

وأعدم التسعة رميا بالرصاص في ساحة العاصمة اليمنية صنعاء. ويزعم أنهم كانوا يتجسسون ويتبادلون المعلومات مع التحالف الذي تقوده السعودية.

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الحوثيون صنعاء الخيانة المجلس الأعلى للحوثيين

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