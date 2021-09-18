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بؤرة وبائية جديدة في الصين.. ومطالبات بعدم مغادرة المنازل

12:19 م السبت 18 سبتمبر 2021
بؤرة وبائية جديدة في الصين.. ومطالبات بعدم مغادرة المنازل

فحوص كوفيد في تانجينغ في الصين

وكالات:

طلبت مدينة شيامن في جنوب شرق الصين التي تعاني من زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 من السكان، السبت، البقاء في المنازل.

وأغلقت المدينة عدة أماكن بعد أن أصبحت أحدث بؤرة لتفشي الفيروس بالبلاد.

جاء ذلك قبيل عطلة موسمية تشهد إقبالا على السفر.

وأصدرت حكومة شيامن سلسلة إخطارات تطالب فيها السكان بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة، وأغلقت المتنزهات والمواقع السياحية ذات الطبيعة الخلابة والساحات الرياضية وأوقفت الأنشطة الجماعية التي تشمل الجولات والمعارض والعروض.

ومدينة شيامن، التي يقطنها 5 ملايين نسمة وتتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة، واحدة من 4 مدن في إقليم فوجيان، أحدث بؤرة لتفشي كوفيد 19 في الصين.

ومنذ 10 سبتمبر الجاري، سجل إقليم فوجيان 292 إصابة محلية بالفيروس.

يأتي تفشي المرض قبيل عطلة العيد الوطني الصيني التي تبدأ في الأول من أكتوبر وتستمر أسبوعا، وهو موسم سياحي يشهد إقبالا سياحيا أكبر من مهرجان منتصف الخريف.

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