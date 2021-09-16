بريطانيا تطالب شركات الدفاع الأجنبية بالالتزام بوعودها عند الاستحواذ

لندن - (د ب أ):

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس إن الشركات من خارج المملكة المتحدة يتعين عليها أن تلتزم بتطمينات مقدمة عند الاستحواذ على شركات بريطانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن والاس قوله في مقابلة إن بريطانيا يجب أن تتأكد أنها تتمتع بضمانات كافية لحماية قدراتها السيادية.

وأضاف والاس إن الحكومة تود أن ترى المزيد من الشركات البريطانية تقوم بعمليات استحواذ دوليا.

كانت بريطانيا قد عززت عمليات تدقيق لصفقات استحواذ دفاعية بعد موجة محمومة من عمليات اندماج واستحواذ بالقطاع، ما تطلب تحقيقا في صفقة الشراء المقترحة لشركة "ألترا الكترونيكس" من جانب شركة الاستثمار الخاصة الأمريكية "كوبهام".