بلغاريا تُجلي موظفيها الافغان من إسلام آباد إلى صوفيا

صوفيا- (د ب أ):

قامت بلغاريا بإجلاء موظفيها المحليين من الافغان، من إسلام آباد بباكستان إلى صوفيا.

كما نقلت الرحلة القادمة من إسلام آباد أمس الأربعاء، مواطن بلغاري وعائلته إلى بر الأمان. وقالت وزارة الدفاع في صوفيا، الخميس، إن الرحلة كانت تقل أيضا وزير الدفاع البلغاري، جورجي بانايوتوف.

ولم يُعلن عدد المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم.

وبحسب قرار حكومي سابق، كانت بلغاريا ترغب في استقبال ودعم ما يصل إلى 70 مواطنا أفغانيا وعائلاتهم.