بريطانيا: 1% من وفيات كورونا خلال 7 أشهر كانوا أشخاص مُلقحين بالكامل

لندن - (أ ش أ):

كشفت بيانات حكومية بريطانية، اليوم الاثنين، أن نحو 1% من وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 كانت بين أشخاص تم تطعيمهم بالكامل ضد العدوى.

وأشارت البيانات - التي نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية - إلى أن 640 شخصًا مُطعمين بالكامل ضد (كوفيد-19) وتوفوا بين شهر يناير ويوليو، أصيبوا بالعدوى قبل تلقي الجرعة الثانية أو خلال أول 14 يومًا من تلقي الجرعة الثانية.

ولفتت البيانات إلى أنه بعد تحليل تلك الحالات أظهرت النتائج أن ثلاثة أرباع المتوفين كانوا إكلينيكا عرضة للغاية للإصابة بالعدوى.