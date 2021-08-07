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السعودية: استئناف استقبال طلبات العمرة من الخارج اعتبارا من 9 أغسطس

11:49 م السبت 07 أغسطس 2021
السعودية: استئناف استقبال طلبات العمرة من الخارج اعتبارا من 9 أغسطس

العمرة

وكالات:

أعلنت السلطات السعودية، استئناف استقبال طلبات العمرة تدريجيا من الخارج ابتداء من 9 أغسطس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، توقع ارتفاع أسعار برامج العمرة للموسم الجديد حال فتح رحلات العمرة من مصر، قائلا: "البرنامج الاقتصادي لن يقل عن 22 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران".

وأوضح سلطان أن الإجراءات والضوابط السعودية ستحافظ على التباعد الاجتماعي سواء فى أماكن الإقامة أو النقل أو فرض التأمين الطبي على المسافرين، وزيادة سعر تذاكر الطيران والخدمات، يؤدي إلى ارتفاع أسعار البرامج.

وأشار إلى أن ضوابط العمرة التى أصدرتها السعودية مؤخرا سترفع من أسعار البرامج هذا العام خاصة مع اشتراطها سكن فردين فقط بالغرفة الفندقية، فضلا عن زيادة أسعار تذاكر الطيران.

وتشمل إجراءات التقديم للعمرة، الحصول على شهادات صحية من مراكز معينة تحددها المملكة لاحقا، إضافة إلى تخطي سن المعتمر 18 عاما، حيث إن التقديم للعمرة سيكون إلكترونيا عبر شركات السياحة، بالإضافة إلى أن شروط العمرة تتضمن أن يكون عدد المعتمرين بالغرفة الواحدة بالفنادق فردين كحد أقصى، بجانب تخفيض نسبة إشغال أتوبيسات النقل إلى 50%، إضافة إلى إجراء تأمين صحي للمعتمر بالمملكة.

العمرة السعودية تذاكر الطيران أسعار العمرة

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