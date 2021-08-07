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السودان يبحث مع إثيوبيا شراء 1000 ميجاوات من الكهرباء

11:22 ص السبت 07 أغسطس 2021
السودان يبحث مع إثيوبيا شراء 1000 ميجاوات من الكهرباء

وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد

وكالات:

قال وزير الطاقة والنفط السوداني، المهندس جادين علي عبيد، إن السودان تجري مشاورات مع إثيوبيا لشراء 1000 ميجاوات من الكهرباء ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وذكر أن خبراء من هيئة كهرباء إثيوبيا زاروا الخرطوم الشهر الماضي من أجل إجراء الدراسة اللازمة بشأن بناء خط الطاقة الكهربائية، مُشيرًا إلى أن خبراء سودانيين سيزورون إثيوبيا قريبا لاستئناف المحادثات في هذا الإطار.

وأوضح أن هذا العمل جزء من الربط الشبكي المخطط له مع دول القرن الإفريقي، مؤكدًا أن الربط الشبكي مع دول الجوار الإفريقي هو من استراتيجية الدولة، ومدعوم بواسطة التمويل الذي قرره البنك الدولي للسودان.

واضاف أن إمداد السودان بالكهرباء من مصر وإثيوبيا مستمر منذ مدة وجاري حتى الآن، وأن إمداد إثيوبيا للسودان الآن حوالي 200 ميجاواط، وهو جزء أساس َمن الإمداد اليومي ويمثل حوالي 10% منه.

كانت إثيوبيا أعلنت الخميس الماضي عن رغبة عدد من الدول منها السودان وجنوب السودان في شراء الكهرباء منها.

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