ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب- أحمد الخطيب
سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 25-1-2026، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.