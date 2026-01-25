إعلان

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب- أحمد الخطيب

10:00 ص 25/01/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و7 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 25-1-2026، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

