سعر الذهب بمصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي في بداية تعاملات الأحد

كتب- أحمد الخطيب:

09:35 ص 25/01/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، محققًا قمة قياسية جديدة، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 25-1-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4485 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5770 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6730 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7690 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76914 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 239203 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 384571 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.04% إلى نحو 4987 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

