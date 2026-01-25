إعلان

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

10:00 ص 25/01/2026
    هطول أمطار نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية صورة أرشيفية (2)
    هطول أمطار نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية صورة أرشيفية (3)
    أمطار نوة الفيضة الكبرى
    أمطار نوة الفيضة الكبرى
    أمطار نوة الفيضة الكبرى
    الإسكندرية تتزين بأمطار نوة الفيضة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة من الاثنين 26 يناير 2026 وحتى الجمعة 30 يناير 2026.

وأفادت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها أمطار ورياح بعدد من المناطق.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس تشهد شبورة مائية من (3 : 10 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.


